For Honor: nuovo evento Battaglia dell’Eclissi ora disponibile

For Honor, originalissimo titolo proveniente dagli studi di Ubisoft, è da poco entrato nel suo quarto anno di ciclo vitale e il colosso francese, fiero della propria creazione, continua a rilasciare update su update, tra bilanciamenti, eroi, contenuti di vario genere e, come in questo caso, eventi per tutti i giocatori.

Stavolta siamo di fronte alla modalità Battaglia dell’Eclissi, ora disponibile, la quale vedrà match 4v4 dove i giocatori dovranno prendere possesso della Falce e sconfiggere il Comandante nemico una volta per tutte. Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer appositamente un nuovo trailer che trovate in calce. Vi informiamo che la modalità sarà giocabile fino al 18 febbraio, detto ciò, affrettatevi!

Vi ricordiamo che For Honor è attualmente disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e sulla next-gen grazie all’aggiornamento gratuito. Qui di seguito, la descrizione del nuovo evento e il trailer a seguire.