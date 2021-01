Overwatch 2: la voce coreana di Genji non ha ancora registrato nulla

Recentemente abbiamo discusso della (si spera remota) possibilità di problemi legati allo sviluppo attorno al seguito di uno degli FPS competitivi più di successo negli ultimi anni. Stiamo parlando di Overwatch 2 della Blizzard Entertainment. Ultimamente infatti, le novità a riguardo sono ben poche, se non nulle, con adesso l’aggiunta di un nuovo fattore che non fa altro che alimentare le paure di una data più lontana di quanto si possa pensare.

Il suddetto fattore è l’attore che dà la voce coreana all’eroe Genji, il quale, parlando sul canale PlayersCut su YouTube riguardo il proprio lavoro di doppiaggio per la voce coreana di V in Cyberpunk 2077, ha anche dichiarato di non aver ancora registrato alcunché per quanto concerne il seguito della produzione targata Blizzard.

Non ho ancora sentito nulla su Overwatch 2. Che succede Blizzard? Non sono stato mica licenziato, vero?



Overwach, inoltre, è stato ben conosciuto anche per le lunghe linee di dialogo e per le ben fatte localizzazioni che, teniamo a precisare, non vengono necessariamente fatte nelle fasi finali di una produzione. Non vuol essere, dunque e necessariamente, un segno di grossi posticipi. Piuttosto, prendiamo tale informazioni per sapere che, al momento e con ogni probabilità, non vedremo una beta di alcun tipo ma, tenetevi pronti a nuove informazioni in arrivo nel mese di febbraio.