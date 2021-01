Bleeding Edge: finisce il supporto per il picchiaduro online

Poco meno di un anno è passato dal 27 marzo del 2020, data in cui Ninja Theory ha lanciato il suo titolo picchiaduro online Bleeding Edge. Un anno durante il quale lo studio britannico ha avviato tantissimi altri progetti impegnativi. Ed è proprio per questo motivo che il supporto per il picchiaduro è rimasto sempre più indietro (di pari passo con la diminuzione dei player attivi) fino a essere del tutto cancellato nella giornata di oggi.

Ninja Theory ha infatti annunciato su Twitter che Bleeding Edge non riceverà nessun altro contenuto aggiuntivo. Il gioco rimarrà comunque disponibile su PC e sulle console Xbox, anche se i server potrebbero essere chiusi prossimamente (e forse anche abbastanza presto, data la conta dei giocatori su Steam che riporta un picco di 8 player nelle ultime 24 ore).

Insomma una condanna a morte annunciata per un titolo multiplayer che, nonostante le buone premesse (qui la nostra recensione) non ha mai eccessivamente appassionato i giocatori, nonostante sia stato anche incluso nel servizio in abbonamento di Microsoft, Xbox Game Pass.

Chiudendo il supporto di Bleeding Edge, Ninja Theory avrà modo di concentrarsi su Senua’s Saga Hellblade 2 e soprattutto sull’ambiziosissimo Project Mara, annunciato lo scorso anno, che mira a un approccio completamente innovativo allo storytelling.

With the studio now focusing on our new projects (Senua’s Saga, Project Mara & The Insight Project) we have decided that there will be no further content updates for Bleeding Edge. The game is still playable on Xbox and PC. Thank you to the fans & keep teaming up & causing chaos!

