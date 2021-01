Evil Genius 2 World Domination in arrivo a marzo!

Amate i film di 007 ma finite sempre per empatizzare con Auric Goldfinger o con Kamal Khan? Vi sentite un po’ come se Cattivissimo Me raccontasse la storia della vostra vita? Passate le serate ad esercitare di fronte allo specchio la vostra risata ispirata al Dr. Male? Allora Evil Genius 2 World Domination è sicuramente il gioco che fa per voi.

Il nuovo capitolo della saga gestionale strategica targata Rebellion Developments sta infatti per vedere la luce, e la casa di sviluppo ha finalmente annunciato la sua data d’uscita ufficiale, ossia il 25 marzo 2021. Mostrato in anteprima già all’E3 del 2019, il titolo sarebbe dovuto arrivare lo scorso anno, ma come molte altre produzioni, anche questo progetto è stato rallentato dalla pandemia di Covid.

Preparatevi dunque a tornare nelle vesti del nostro amato supervillain, a costruire la vostra base (profondamente ispirata ai modelli che si possono trovare nei passati capitoli della serie), ad addestrare i vostri seguaci, e ad intessere piani per il dominio del mondo, senza che il buono di turno possa anche solo pensare di fermarvi. Il tutto arricchito dal particolare stile fumettoso.

Un titolo che promette di accontentare sia i neofiti che gli appassionati storici della saga. Evil Genius 2 World Domination sarà disponibile su PC (via Steam) a partire dal 25 marzo! Siete pronti a ruba… ehm, ad accaparrarvelo?