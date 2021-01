Avatar the Last Airbender: aggiornamenti sul live action Netflix

Se c’è stata una rinascita spettacolare nel mondo dell’intrattenimento, è stata quella di Avatar the Last Airbender. L’anime nato dalla penna di Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko e andato in onda per tre anni su Nickelodeon aveva raggiunto una grande notorietà nel primo decennio degli anni 2000, tanta che il canale statunitense decise, nel 2010, di produrne un film, diretto dal regista de Il Sesto Senso, M. Night Shyamalan.

La pellicola fu un fiasco clamoroso, che ammazzò letteralmente il franchise. Almeno finché la serie originale non è approdata sulla piattaforma di streaming Netflix, facendosi conoscere da tutta una nuova platea di fan. Il rinnovato successo di Avatar the Last Airbender ha portato anche alla realizzazione di uno spin-off (The Legend of Korra, uscita su Netflix la scorsa estate) e al progetto di una serie tv in live-action prodotta dal gigante internazionale dello streaming.

Ebbene, stando a quanto riportato da Deadline, ci sarebbe un interessante aggiornamento proprio su questo progetto. Rideback, la società di produzione di Dan Lin che ha partecipato a successi come It, Sherlock Holmes e il live-action di Aladdin, avrebbe firmato un primo accordo con Universal Pictures, che partecipa alla realizzazione del live-action di Netflix sulla vicenda di Aang. Questo potrebbe in qualche modo significare l’ingresso di una major come Universal all’interno del progetto.

La serie però, precisa Deadline, è ancora in fase di preproduzione e i fan non devono aspettarsi succose novità a breve termine. La serie sta vivendo, del resto, una genesi piuttosto travagliata: senza un cast confermato, la situazione del live-action si è complicata ulteriormente dopo l’uscita dal progetto dei creatori della serie originale. DiMartino e Konietzko infatti hanno abbandonato la produzione lo scorso anno, a causa di non meglio specificate divergenze artistiche. Secondo alcuni report, pur non essendoci stato alcuno scontro con il team creativo, i due sarebbero stati scontenti del regista scelto da Netflix.

Per il momento poco o nulla si sa dunque della serie di Avatar the Last Airbender. Per ogni aggiornamento però, continuate a seguirci!