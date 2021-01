Dragonball Super: Toyotaro e le sue rivelazioni!

Con il recente capitolo 68, il manga di Dragonball Super è entrato nel suo nuovo arco narrativo, quello che vedrà protagonista Granolla il Sopravvissuto. Dopo aver concluso l’epopea della saga di Moro, con Goku che ha dovuto trascendere il proprio potere per riuscire ad avere ragione dello Stregone Divoratore di Pianeti, sono tante le rivelazioni che Toyotaro, il disegnatore e autore del manga sequel dell’opera di Akira Toriyama, ha rilasciato alla stampa riguardo al nuovo antagonista, e all’arco narrativo più in generale.

Dopo aver svelato una profezia del Pesce Oracolo, che annuncia l’arrivo di un guerriero in grado di superare Goku, Toyotaro in una recente intervista è andato più a fondo nelle rivelazioni, parlando di Granolla e del gruppo dei suoi compagni, gli Heeters:

“Ovviamente voglio che prestiate attenzione a Granolla, ma anche al gruppo dei suoi compagni conosciuti come Heeters. In più sarà rivelata una connessione davvero sorprendente con un personaggio, quindi seguiteci attentamente.

Toyotaro ha svelato anche alcuni particolari sul particolare character design di Granolla:

“Lui è l’ultimo sopravvissuto dei Cealians, così l’ho ritratto come un cacciatore di taglie solitario. Nonostante sia un umanoide, ho enfatizzato certe differenze fisiche che lo separano da un terrestre. I suoi vestiti sono l’abito tradizionale della sua razza, quindi ho cercato di dargli quel senso di retro.

Con quel monocolo sull’occhio, è difficile mantenere un giusto bilanciamento nella posizione dei suoi occhi, quindi di solito inizio con il disegnarli entrambi, prima di aggiungere il monocolo. E quando guarda in alcune direzioni il suo occhio non è visibile, il che significa che non si può dire quale sia la sua espressione. Devo stare attento a gestire l’angolazione nel modo migliore per mostrare le sue emozioni”