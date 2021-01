Marvel’s Avengers: annunciato il prossimo War Table con protagonisti Hawkeye e la next-gen

Marvel’s Avengers ha deluso le aspettative di tutti, ma Crystal Dynamics sta facendo di tutto per risollevare il suo Gaas e dargli nuova linfa vitale. Il prossimo 16 febbraio, gli sviluppatori terranno un nuovo War Table, dove il focus principale sarà concentrato sul nuovo personaggio giocabile Hawkeye e sulle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X del gioco.

Dopo Kate Bishop dunque, è giunto il momento per l’eroe con arco e freccia di debuttare all’interno di Marvel’s Avengers con “Operazione “Hawkeye – Future Imperfect”. I giocatori però saranno più felici (si spera) di conoscere tutti i particolari delle versioni next-gen dell’action-RPG, con le informazioni che dovrebbero comprendere sia le prestazioni su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sia la data d’arrivo dell’update. Ci viene infine ricordato che il War Table non verrà trasmesso in diretta, ma si tratterà di un filmato pubblicato da Crystal Dynamics.

Get a glimpse of the future with our WAR TABLE Deep Dive: Hawkeye, premiering on February 16!

We'll be showing:

🏹 Marvel's Avengers Operation: Hawkeye – Future Imperfect

⏭️ PS5 & Xbox Series X|S

Like our previous Deep Dive, this will be directly uploaded and not livestreamed. pic.twitter.com/3aD2H5ST1T

