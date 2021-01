Sword of the Necromancer: pubblicato il trailer di lancio

L’editore JanduSoft e lo sviluppatore Grimorio of Games hanno pubblicato il trailer di lancio dell’action RPG dungeon crawler rogue like Sword of the Necromancer, disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam per €14,99. Le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X e Xbox Series S saranno disponibili in un secondo momento. Di seguito una panoramica del gioco:

Cosa faresti per riportare indietro qualcuno che ami? Sword of the Necromancer è un dungeon crawler action RPG con elementi rogue like in cui puoi rianimare i tuoi nemici sconfitti per farli combattere al tuo fianco. Trasforma i tuoi nemici in alleati usando i poteri proibiti della Spada del Negromante e aiuta Tama a raggiungere le profondità del dungeon per ottenere abbastanza potere da riportare Koko dalla morte. Raduna un piccolo esercito di mostri, equipaggiati con armi e reliquie e sali di livello per affrontare i guardiani che si frappongono tra te e il tuo obiettivo.

Storia:

La leggenda dice che, nel profondo di queste montagne, un eretico decise di violare la volontà degli dei per ottenere la vita eterna. L’eretico è riuscito in questo tentativo aberrante e ha creato uno strumento per rituali proibiti che potesse garantire l’immortalità … e riportare in vita i morti. Nel corso degli anni e dei secoli molti hanno cercato di ottenere quel potere da soli, ma tutto quello che hanno trovato nella cripta del Negromante è stata la loro fine. Dicono che lo strumento creato dal Negromante sia anche un’arma … La spada del negromante.

Tama è un’ex canaglia che ha il compito di scortare la sacerdotessa Koko nel suo pellegrinaggio in tutto il continente. Durante il loro viaggio Koko muore e Tama trasporta il cadavere nella cripta del Negromante, dove le leggende dicono che ci sia un potere che potrebbe resuscitare i morti. Pieno di disperazione, Tama entrerà nel dungeon con l’obiettivo di ottenere il potere proibito della negromanzia, ignorando i pericoli che si nascondono nell’ombra.