Genshin Impact: informazioni su Lantern Rite Festival

L’aggiornamento 1.3 di Genshin Impact arriva all’inizio di febbraio grazie alla road map di miHoYo che per il 2020 prevede un’update ogni sei settimane. Non è stato chiarito in modo esplicito se lo sviluppatore cinese manterrà questo ritmo per futuri aggiornamenti come 1.4 e 1.5, ma molti indizi suggeriscono che il banner Hu Tao sarà annunciato dopo le conferme ufficiali dei banner per Keqing e Xiao. Con il nuovo update, in arrivo il 3 febbraio, arriva anche l’evento Lantern Rite Festival e per partecipare devi essere a un minimo di Adventure Rank 23. Per terminare la storia di Xiao devi ottenere un AR minimo di 32. I giocatori che completano tutte le missioni di Lantern Rite Festival, riceveranno oltre 1.600 Prismogemme. Oltre al Rito delle Lanterne Genshin Impact ha in serbo altre sorprese come Theatre Mechanicus che si sblocca dal 10 febbraio e May Fortune Find You disponibile dal 11 febbraio.

Battere il Theatre Mechanicus del Rito delle Lanterne darà ai giocatori di Genshin Impact la possibilità di ottenere come ricompensa i Peace Talismans, che i giocatori potranno spendere nello Xiao Shop per regali come la Corona di Insight e un nuovo biglietto da visita. Il banner di Keqing sarà disponibile dal 17 febbraio, mentre Stand By Me sarà disponibile dal 18. La miHoYo menziona anche i Five Flushes of Fortune: questo è un evento fotografico in cui i giocatori potranno scattare foto di obiettivi specifici in cambio di tesori. Ci saranno anche ricompense non specificate date per dare la caccia ai pericolosi Geovishaps che perseguiteranno Liyue. Per poter partecipare basta parlare con Katheryne della Adventurers Guild e con Vishaps che vi dirà dove trovarli.