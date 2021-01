Resident Evil Re Verse: gameplay di 90 minuti dalla closed beta

Recentemente, Capcom ha presentato Resident Evil Re Verse, un death match multiplayer 6v6, e un programma di open beta test per i membri di Resident Evil Ambassador. I fan di Resident Evil si avvicinano sempre con scetticismo agli sforzi PvP della serie. Re: Verse non ha fatto esattamente la migliore prima impressione con il suo trailer di debutto, tuttavia, su YouTube sono stati caricati più di 90 minuti di filmati dalla open beta del gioco, che rendono il gameplay interessante.

Anche se la qualità non è ancora delle migliori e la maggior parte dei fan della serie dopo aver visto il video chiederà sicuramente un nuovo capitolo di Outbreak , la beta di Re: Verse presenta delle novità interessanti. I giocatori possono giocare l’uno contro l’altro nei panni di uno dei tanti personaggi iconici della serie, inclusi personaggi come Leon, Chris, Jill e Claire.

Nel gioco hai il compito di raccogliere campioni di virus sparsi per le mappe, si possono trovare anche munizioni e raccoglitori di salute e quando muori, ti trasformi in un mostro. Il numero di campioni di virus che hai raccolto determina in quale mostro ti trasformi alla tua morte, con la migliore opzione possibile di diventare un Tirant. Inoltre, il filtro visivo stile fumetti presente nel trailer del gioco, può essere disattivato in qualsiasi momento. Resident Evil Re Verse è in sviluppo per PS4, Xbox One e PC. Non è ancora stata annunciata una data di lancio specifica per il gioco, ma chiunque acquisti l’imminente Resident Evil Village riceverà anche Re: Verse gratuitamente.