Genshin Impact: informazioni sull’evento A Sea Of Light

Con l’arrivo del nuovo aggiornamento 1.3 di Genshin Impact, arriva anche il Festival delle Lanterne che porta con sé tanti eventi tra cui A Sea Of Light. Per poter partecipare bisogna accedere alla community HoYoLAB, accedendo al proprio account di Genshin Impact, cliccare sulla voce Account Info, poi su Privacy Settings e spuntare No all’opzione Add watermark when uploading images. Inoltre è necessario creare e inviare un lavoro contenente il tema A Sea Of Light. I Travelers devono usare la sezione Billboard e non ci saranno limitazioni artistiche, ma devono specificare l’argomento A Sea Of Light. Si possono inviare le illustrazioni nel seguente periodo: dalle 00:00 del 18 febbraio alle 23:59 24 febbraio (UTC + 8).

Non verranno prese in considerazione opere incomplete, gli invii devono essere JPG, PNG o GIF con file di dimensioni inferiori a 10 MB, i partecipanti possono inviare un massimo di 5 proposte, ciascuna delle quali consiste in una singola opera. Una delle regole più importanti è la seguente:

l’invio riuscito di un partecipante viene contrassegnato e si scopre che ha plagiato o frodato il lavoro di un altro artista durante la fase dei risultati o dopo l’evento stesso, i suoi premi verranno annullati dal team ufficiale della community Genshin Impact HoYoLAB. I loro account HoYoLAB saranno banditi, con il diritto alla futura partecipazione a eventi della comunità revocato di conseguenza.



I vincitori saranno ricompensati con Prismogemme, oltre all’abbonamento di un anno ad Adobe All Apps, CLIP STUDIO PAINT e Adobe Photoshop! Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale della MiHoYo. Genshin Impact è disponibile per PS4, PC, PS5 e mobile. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.