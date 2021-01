R-Type Final 2: ecco il quarto trailer del titolo

Granzella e NIS America hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer dedicato interamente a R-Type Final 2, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 29 Aprile 2021 su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 4 in Giappone. Il corto, visibile in calce alla notizia, mostra le prodezze dello shoot’em up.

Ecco la descrizione ufficiale del di R-Type Final 2 su Steam:

l leggendario shoot ‘em up è tornato con un’esperienza R-Type senza precedenti! Come ultimo capitolo di una serie rinomata per la sua grafica colorata e l’azione frenetica dello sparatutto, R-Type Final 2 fa un passo avanti nel suo esplosivo debutto sulle piattaforme attuali con grafica 3D e caratteristiche di gioco modernizzate. Sia i nuovi che i vecchi giocatori possono modellare la loro esperienza a loro piacimento con il sistema di difficoltà basato sulle prestazioni e le navi e i piloti personalizzabili, mentre sperimentano i classici marchi di R-Type come la meccanica “Force” e un ciclo di gioco coinvolgente. Naviga in un intero universo di livelli nuovi e classici, affronta nemici che si evolvono con le tue prestazioni e sbaraglia la concorrenza con classifiche mondiali in questo successore dell’acclamato franchise R-Type.



Purtroppo, al momento non abbiamo notizie legate all’uscita occidentale, di conseguenza non possiamo fare altro che attendere dettagli in merito.