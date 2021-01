Capcom: ecco quanto hanno venduto in totale Resident Evil, Monster Hunter e non solo

Resident Evil e Monster Hunter sono, i due più grandi franchise di Capcom in questo momento, ed entrambi hanno goduto di un enorme successo sia di critica che a livello commerciale negli ultimi anni. Recentemente, Capcom ha registrato ricavi record per il terzo trimestre dell’anno fiscale in corso grazie alle forti vendite per entrambi. Ora, hanno anche aggiornato i dati sulle vendite cumulative per entrambe le serie, confermando anche le continue vendite delle recenti uscite dei due franchise.

La società ha confermato nel suo recente rapporto fiscale trimestrale che il franchise di Resident Evil ha venduto un totale di 107 milioni di unità fino ad oggi, rispetto alle 100 milioni di unità solo 9 mesi fa. Le vendite cumulative di Monster Hunter sono invece attualmente pari a 66 milioni.

Non c’è dubbio che i dati di vendita per entrambi continueranno a salire costantemente nel prossimo futuro. Non solo i precedenti titoli continueranno a vendere nel modo in cui hanno fatto costantemente, ma entrambe le serie hanno anche importanti versioni in arrivo imminente.

Resident Evil Village verrà lanciato a maggio e, presumibilmente, Capcom si aspetta che venda meglio di qualsiasi altra versione recente della serie. Nel frattempo, Monster Hunter Rise uscirà a marzo, che è un altro gioco di cui l’azienda giapponese ha grandi aspettative.

Come mostra l’immagine qui sotto, per quanto riguarda gli altri brand, Street Fighter è terzo con 46 milioni di unità, poi seguono Mega Men (36 milioni), Devil May Cry (23) e Dead Rising (14).