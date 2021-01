Call of Duty Black Ops Cold War: trailer della nuova mappa Zombi, Firebase Z

Call of Duty Black Ops Cold War ha visto il ritorno della modalità Zombi. Zombi era originariamente una modalità bonus sbloccabile iniziata in World at War, cresciuta con il tempo fino a ottenere una sua narrativa.

Si vociferava della nuova mappa Zombi da un po’ e nelle ultime ore è stato rilasciato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Si tratta di Firebase Z, e porterà il giocatore nelle giungle del Vietnam. Come c’è scritto nelle parole che accompagnano il video:

Dopo gli eventi di “Die Maschine”, la prossima missione di Requiem li porta nelle profondità della giungla del Vietnam. Sotto la direzione di Grigori Weaver, il team deve scoprire i segreti dell’Avamposto 25 e affrontare la minaccia che “vive” al suo interno per salvare Samantha Maxis.

Firebase Z sarà disponibile a partire dal 4 febbraio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.