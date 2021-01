SEGA: annunciata una ristrutturazione interna

Sega ha annunciato che sta ristrutturando la sua attività, dividendo la divisione giochi per console/PC e quella pachinko a partire dal 1° aprile. Entrambe le società saranno di proprietà di Sega Sammy e, nonostante i cambiamenti per direttori, funzionari esecutivi e direttori rappresentativi, non ci sono “cambiamenti nei nomi, sedi, contenuti aziendali, capitale o fine anno fiscale”. Un cambiamento interessante, tuttavia, è che il chief creative officer Toshihiro Nagoshi si è dimesso.

Nagoshi, conosciuto per aver fondato Ryu ga Gotoku Studio e creato la serie Yakuza, non se ne andrà, ma coprirà il ruolo di creative director. Questo potrebbe indicare un approccio più pratico con lo sviluppo. Negli ultimi anni , Nagoshi è stato direttore esecutivo di vari titoli del franchise Yakuza come Yakuza 0, Yakuza Kiwami 1 e 2 ed altri.

Ha anche avuto un ruolo di produttore esecutivo in titoli come Sakura Wars, Mario e Sonic ai Giochi Olimpici: Tokyo 2020, Team Sonic Racing ed altri. Il tempo ci dirà come questi cambiamenti influenzeranno Sega nel lungo termine, specialmente per quanto riguarda il nuovo ruolo di Nagoshi.

La posizione di CEO passa invece da Hajime Satomi a suo figlio Haruki Satomi.

Ricordiamo oltretutto che di questi ultimi giorni era anche la notizia della ri-organizzazione interna di un altro colosso del gaming, Konami, che ha affermato di come andrà avanti con lo sviluppo di videogame.