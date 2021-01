Halo Infinite sarà ottimizzato per tutte le piattaforme

Quando Halo Infinite verrà pubblicato, entro la fine dell’anno, arriverà su una serie di piattaforme con capacità hardware diverse. Le versioni per Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One (che non è stata cancellata) bisogna considerarle tre console con specifiche molto diverse, mentre il PC, ovviamente, presenterà le sue sfide come sempre, vista la vasta gamma di hardware su cui il gioco dovrà essere ottimizzato.

Ogni volta che un gioco viene lanciato su una serie di piattaforme con capacità diverse, ci sono sempre preoccupazioni su come potrebbe funzionare, se sarà in grado di funzionare senza problemi su hardware più deboli o se sarà limitato su uno più potente (purtroppo i riferimenti a Cyberpunk 2077 sono inevitabili). 343 Industries assicura, tuttavia, che gli sviluppatori stanno lavorando duramente per garantire che Halo Infinite sia ottimizzato ugualmente bene su tutte le piattaforme su cui sarà disponibile.

“Ecco qualcosa che mi entusiasma come ingegnere: per Halo Infinite, abbiamo ricostruito la soluzione multi-threading del l’engine per garantire un’elevata efficienza di esecuzione su tutte le piattaforme e su PC, invece di funzionare in modo ottimale solo su Xbox One”, Daniele Giannetti, Game Foundation Architect , ha scritto in un recente aggiornamento su Halo Waypoint. “Abbiamo utilizzato questo nuovo sistema […] per supportare l’aumento dei costi di tutte le nostre nuove funzionalità di rendering e ottenere un’elevata efficienza grafica su CPU di PC di varie dimensioni, oltre all’hardware Xbox Series X / S e Xbox One. In pratica, questo significa che stiamo facendo del nostro meglio per assicurarci che Halo Infinite funzioni in modo ottimale su qualsiasi dispositivo su cui puoi scegliere di giocare!“

Halo Infinite verrà lanciato questo autunno su Xbox Series X / S, Xbox One e PC. 343 Industries fornirà aggiornamenti mensili e nuovi dettagli sul gioco in futuro.