Sakuna of Rice and Ruin: superate le 850 mila copie

Il publisher Marvelous e lo sviluppatore Edelweiss hanno annunciato che le vendite mondiali totali, fisiche e digitali, di Sakuna Of Rice and Ruin hanno superato le 850.000 unità.

Precedentemente, a fine novembre dello scorso anno, le cifre avevano raggiunto le 500.000 unità. In questo periodo dunque c’è stato un aumento di ben 350 mila copie.

Sakuna Of Rice and Ruin è stato lanciato su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, via Steam, il 10 novembre 2020 in Nord America, il 12 novembre in Giappone e il 20 novembre in Europa e Australia.