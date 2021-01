VAXEE: introduzione al nuovo OUTSET AX pensato per l’Esport

VAXEE, società conosciuta in ambito Esport per le proprie periferiche e accessori appositamente creati per l’ambito competitivo del gaming, è lieta di presentare la sua nuova linea di prodotti OUTSET AX (qui trovate la nostra recensione per la prima versione del prodotto).

La compagnia in questione ha pubblicato un video introduttivo, il quale parte dagli albori della compagnia OUTSET, fondata da Zhengwei “alex” Bian, ex giocatore professionista di Counter Strike e campione degli anni 2005 e 2006, definendo l’importanza dell’accessorio nella finestra competitiva videoludica.

VAXEE e OUTSET, già provenienti dall’esperienza di mouse da gaming dalla forma asimmetrica, hanno deciso di continuare sulla medesima linea, creando così un’ulteriore opzione da scegliere per tutti i giocatori, da coloro che vorrebbero iniziare ad affacciarsi a questa possibilità, ai veterani già presenti sulla scena. Per più informazioni a riguardo, vi lasciamo il link alla pagina, ove è anche già possibile acquistare l’OUTSET AX, mentre qui sotto trovate il video sopra descritto.