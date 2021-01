Riot e LPL Play si uniscono per ospitare il VALORANT Oceania Tour 2021

Riot Games ospiterà il VALORANT Oceanic Tour 2021 , annunciato ieri sera, in collaborazione con la società di trasmissione di Esport con sede in Nuova Zelanda LetsPlay.Live .

Il tour vedrà alcuni dei migliori talenti oceanici emergenti competere per la loro parte del montepremi di $ 10.000 AUD e anche la possibilità di assicurarsi il loro posto nel campionato oceanico.

Quindi, all’Oceanic Championship, le squadre si sfideranno per il titolo di campione VALORANT Oceanic Tour 2021, che le qualificherà per il Champions Last Chance Qualifier alla fine del 2021. Il Last Champions Chance Qualifier è il percorso ufficiale per le squadre oceaniche per qualificarsi per il Evento VALORANT Champions entro la fine dell’anno.

Ad ogni passo, l’azione verrà trasmessa per questi eventi. I giochi saranno trasmessi in streaming sul canale ufficiale LetsPlay.Live e sul canale Oceanic Twitch di Riot .