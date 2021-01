Talon Esports collabora con KFC Thailand

L’organizzazione di Esport con sede a Hong Kong Talon Esports ha annunciato giovedì una partnership con KFC Thailand per il suo team Arena of Valor.

I termini finanziari dell’accordo, che durerà per la durata del 2021, non sono stati resi noti.

Secondo i termini di questo nuovo accordo, il marchio KFC apparirà sulla parte anteriore delle maglie dei giocatori di dtac Talon. L’accordo includerà anche contenuti in co-branding, marketing e attivazioni.

Mercoledì, Talon ha annunciato di aver firmato un accordo di sponsorizzazione con dtac , una delle più grandi società di telecomunicazioni thailandesi. Come parte di quell’accordo, il team Arena of Valor di Talon è stato rinominato in dtac Talon.

Talon gestisce sei squadre di Esport in quattro diversi mercati ed è anche l’operatore esclusivo di tornei di Esport di VALORANT a Hong Kong, Macao e Taiwan; e League of Legends: Wild Rift a Hong Kong.