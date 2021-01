Sea of Thieves: inizia ufficialmente la Stagione Uno

Tanto è stato detto, dagli albori, su Sea of Thieves della Rare. Da allora, molto è cambiato e sempre più gicatori si sono affacciati a quella che lo studio promette essere un’esperienza indimenticabile a tema piratesco. Come vi abbiamo già accennato pochi giorni fa, oggi è il giorno della svolta nel sistema di progressione per l’originale titolo.

Qui sotto potete vedere il trailer appositamente pubblicato sul canale ufficiale di YouTube del team che segna l’inizio della Stagione Uno per l’opera. I cercatori d’oro di ogni dove potranno ora sbloccare ulteriori oggetti cosmetici per i loro pirati e, per chi cerca ancor più, è disponibile il Plunder Pass. Nuove armi sono disponibili e, in termini di contenuti, i giocatori vedranno l’arrivo di un nuovo Viaggio dell’Alleanza dei Mercanti, ovvero una nuova “modalità”, se così vogliamo chiamarla.

Le novità non finiscono qui. Nuovi eventi sono ora disponibili, dalle battaglie contro gli scheletri e le navi fantasma per accaparrarsi a più non posso i Frammenti dell‘Anima per poi scambiarli le armi provenienti dall’Ordine delle Anime. Anche l’Emporio si rinnova con nuovi oggetti a tema Festival Lunare. Inutile dirvi che questo è solo l’inizio per la Stagione di partenza di Sea of Thieves. Sapevate che adesso è giocabile alla massima potenza su Xbox Series X e S?