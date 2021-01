Pathfinder Wrath of the Righteous: a breve disponibile la beta

Owlcat Games, già noto studio di sviluppo indie dietro Pathfinder Kingmaker (di cui trovate qui la nostra recensione), è all’opera sul seguito, per così dire, della sua prima creazione. Pathfinder Wrath of the Righteous si accinge alla pubblicazione di una propria beta che sarà disponibile a partire dal 2 febbraio.

Questa sarà giocabile esclusivamente per coloro che hanno portato avanti l’iniziativa attraverso Kickstarter e includerà la modalità turn-based, quattro capitoli della storia, nuovi archetipi e le prime fasi di alcune romance. D’altro canto, come è comprensibile, aspettatevi numerosi bug, tant’è vero che Owlcat Games è all’effettiva ricerca di feedback da parte dei giocatori, per poi così pulire il titolo.

È l’ultimo stage dello sviluppo dove il vostro feedback potrà cambiare alcuni aspetti del gioco ed ecco perchè questo è per noi un importante risultato. Sentire ciò che i backer hanno da dire, ha un valore inimmaginabile per il nostro team.



Vi informiamo, inoltre, che il team di sviluppo russo porterà in diretta streaming Pathfinder Wrath of the Righteous e sarà possibile visionarlo sui loro canali ufficiali di YouTube e Twitch il giorno 1 febbraio alle ore 17.00 italiane.