Febbraio 2021: le uscite del mese su console e PC

Il primo mese del nuovo anno ha già portato diversi titoli di spessore per tutti i gamer. Tra il capitolo finale della saga dell’Agente 47, Hitman 3, e la prima vera esclusiva che sfrutta appieno la potenza della next-gen targata Microsoft, The Medium, possiamo dire, con una certa sicurezza, che l’anno non è certo iniziato male. Ora però, è il momento di febbraio, il quale vede non poche uscite al suo seguito con una eterogeneità di generi e target che mancava da un po’ nel settore, sicuramente impatto dovuto al susseguirsi di numerosi rinvii dell’anno precedente.

2 febbraio: Control Ultimate Edition (PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Non è poi così tanto una novità, ma ci sembra giusto menzionare l’ultima opera di Remedy Entertainment, Control, in arrivo in pompa magna sulle console di nuova generazione Sony e Microsoft. A breve, sarà possibile rigiocare (o giocare, per chi non l’avesse ancora fatto) l’avvincente avventura con un comparto tecnico ancor più strabiliante, sicuramente un’ottima maniera di iniziare il mese, soprattutto con il titolo disponibile su Xbox Game Pass e reso gratuito per gli abbonati PlayStation Plus.

2 febbraio: Destruction AllStars (PlayStation 5)

Lucid Games ci propone Destruction AllStars, uno tra i primi titoli promessi al lancio della console Sony, poi rinviato fino ad oggi. L’opera propone ai giocatori un’esperienza racing dall’animo arcade, il quale permetterà di creare magnifica distruzione sui propri avversari. Promettendo una modalità multigiocatore e una campagna formata da 50 eventi, Destruction AllStars è il titolo del mese per quanto concerne il genere racing.

4 febbraio: Werewolf The Apocalypse – Earthblood (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC)

Presentato all’E3 2019, Werewolf The Apocalypse – Earthblood immetterà i fan dell’horror e del gore in un action di tutto rispetto da parte di Cyanide. Con il nostro alter-ego sarà possibile trasformarsi in un lupo mannaro pronto a portare sulla scena fiotti di sangue, senza dimenticare fasi stealth che permetteranno di approcciare il nemico alle spalle. Un AA che potrebbe dare non poche soddisfazioni.

5 febbraio: The Nioh Collection (PlayStation 5)

Koei Tecmo sforna un pezzo da 90 questo mese, con le molteplici ripubblicazioni di uno degli action più riusciti di sempre. Parliamo della serie di Nioh, la quale vedrà nuova luce grazie alla The Nioh Collection su PlayStation 5 e comprenderà il primo e il secondo titolo con tutti i rispettivi DLC. Doveroso segnalare anche le uscite “singole” su PlayStation 4 e PlayStation 5.

11 febbraio: Little Nightmares II (Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC)

Il primo capitolo si affermò, all’epoca, come una delle migliori produzioni che riuscisse a unire l’avventura platform-puzzle con sublimi tinte horror. Little Nightmares II promette di portare nuovamente quelle sensazioni di inquietudine attraverso una nuova narrazione, non completamente distaccata dalla precedente, sulla quale Bandai Namco punta tantissimo. Tarsier Studios sta per riproporre il colpaccio? Lo vedremo tra pochi giorni, quando finalmente Little Nightmares II verrà pubblicato sulla scena videoludica.

12 febbraio: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo Switch)

Annunciato soltanto poco fa, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury promette di ricalcare l’onda del suo “predecessore spirituale” su Wii U. Mario, Luigi, Peach e Toad devono salvare il Regno delle fate ma, non dovrete necessariamente farlo da soli. Il titolo infatti sarà completamente giocabile con altri tre amici, così da rendere questa nuova avventura targata Nintendo ancor più emozionante, in un mix assolutamente funzionante di gameplay e level design, icone delle produzioni AAA del colosso nipponico.

18 febbraio: King of Seas (PC, Xbox One, PlayStation 4)

Dall’italianissima 3D Clouds arriva King of Seas, action-RPG a tema piratesco che promette di gettare i giocatori in un mondo stracolmo di pericoli, con una trama intrigante e con alla base un sistema di generazione procedurale per quanto concerne l’intero mondo di gioco. 3D Clouds riuscirà a piazzarsi in alto nel mese di febbraio?

23 febbraio: Persona 5 Strikers (PlayStation 4, Nintendo Switch, PC)

Persona 5 Striker porta l’azione Musou in un modo tutto suo. Lo sviluppo è stato portato avanti assieme a P-Studio e l’opera promette di portare combattimenti in tempo reale con la possibilità di fermare l’azione per scegliere i Persona. Fanno inoltre ritorno meccaniche già viste in Persona 5, come ad esempio la possibilità di poter cambiare e fondere differenti Persona.

25 febbraio: Ghost ‘n Goblins Resurrection (Nintendo Switch)

Il ritorno di Ghost ‘n Goblins non è proprio inaspettato, ma sicuramente è molto più che benvenuto. La nuova edizione, Resurrection, si basa sulle prime due entry, Ghosts ‘n Goblins e Ghouls ‘n Ghosts, presentandosi con una nuova veste grafica. Capcom ha voluto lasciare appositamente il gameplay dell’originale, il quale presenta, come i veterani del gaming ben sapranno, un livello di difficoltà che difficilmente lascia indifferenti tutt’oggi. Sicuramente una perla del passato che conviene accaparrarsi al più presto su Nintendo Switch.

26 febbraio: Bravely Default II (Nintendo Switch)

Chiudiamo le uscite del mese con il botto (almeno per Nintendo Switch). Arrivando in esclusiva sulla console ibrida Nintendo, sviluppato da Claytechworks, Bravely Default II riporta l‘ottimo gameplay del primo capitolo con una storia tutta nuova e un cast di personaggi interamente da scoprire. Le location del titolo, a dir poco ispirate, faranno vivere ai giocatori esperienze che tenderanno difficilmente a dimenticare. Altra grande esclusiva per Nintendo Switch che vale la pena giocare in questo freddo mese invernale.