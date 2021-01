ASUS ROG Zephyrus Duo 15 Recensione: due schermi sono meglio di uno?

Il mercato dei laptop da gaming ha oramai subito un’impennata colossale rispetto allo scorso decennio. Tuttavia, negli ultimi anni si sta sviluppando in maniera trasversale anche il settore rivolto ai fruitori di programmi 3D e simili. Ma cosa accadrebbe se i due ruoli convergessero ed avessero bisogno di una macchina in grado di soddisfare le loro esigenze? Beh, ASUS ROG è venuta in soccorso di questa categoria sviluppando lo Zephyrus Duo 15.

Il computer monta alcuni dei componenti migliori che è possibile trovare sul mercato, ad oggi. Ma, udite udite, non è questa la feature più importante. Il palcoscenico è stato indubbiamente conquistato dal secondo schermo touch, presente nella parte bassa dell’hardware. Inutile dire che il prezzo dell’ASUS ROG Zephyrus Duo 15 non è per tutti: 4.500 euro non è una somma accessibile a molti di noi, ecco perché oggi siamo qui per analizzare il laptop e fornire un giudizio sulla nostra esperienza. Il gioco varrà la candela?

ASUS ROG Zephyrus Duo 15: specifiche tecniche

Sistema Operativo Windows 10 Home Schermo 15.6 pollici Risoluzione: 3840x2160Dettagli: UHD, No Glare, LED Backlit Processore Intel® Core™ i9-10980HK Processor 2.4 GHZ (16M Cache, up to 5.3 GHz) Chipset: Mobile Intel® HM470 Express Chipsets Ram 16GB DDR4 on board + 16GB DDR4-3200 SO-DIMM Massima supportata: 32GB Scheda Video NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Super with Max-Q Design Memoria: 8GB GDDR6Uscite: 1x HDMI 2.0b Hard Disk 1TB + 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 Performance RAID0 SSD Audio ESS Smart Amp DAC1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack Porte USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port, G-Sync and Thunderbolt™ 3 Applicativi Microsoft Office 365 Customer Trial Connettività Wireless: Wi-Fi 6 802.11axBluetooth: V 5.1LAN: 10/100/1000 Mbps Alimentazione Batteria 4 celle Alimentatore 240W Dimensioni e Peso 36.0 x 26.8 x 2.09 ~ 2.09 cm2.48 Kg Altre Caratteristiche Tasti ad isola, tastiera retroilluminata Per-Key RGB, NumberPad, Type C 65W AC Adaptor

Una recensione diversa dalle altre, per un PC diverso dagli altri

Se avete già letto alcune delle nostre recensioni di PC da gaming, magari proprio quella dell’ASUS ROG Zephyrus, conoscete già il nostro “modo” di analizzare. Solitamente preferiamo utilizzare una serie di benchmark volti a testare i componenti principali della macchina, ma non sarà questo il caso.

La motivazione principale è dovuta dal fatto che solamente guardando la scheda tecnica del prodotto è facilmente intuibile che tutti i test verranno superati a pieni voti. Insomma, una Nvidia RTX 2080 Super MaxQ ed un processore Intel i9 10980HK da 2.4Ghz sono alcuni dei pezzi migliori presenti nell’industria dei computer portatili.

A questo, bisogna anche aggiungere la risoluzione di ben 4K, garantendo una visione degli ambienti di gioco e non di altissima qualità. L’unica “pecca” che abbiamo trovato nello Zephyrus Duo 15 è la poca durata della batteria, inevitabilmente appesantita dalla presenza dello schermo touch. Come sempre, i PC targati ASUS hanno i classici step che aumentano il consumo di batteria in base al tipo di prestazione che vogliamo ottenere. Nel caso in cui volessimo giocare, è quasi obbligatorio dover passare almeno in modalità Prestazione (che non è nemmeno la modalità più performante). Ciò causa alla povera energia di scaricarsi in poco più di un’ora e mezza.

Fortunatamente, l’azienda ha ben pensato di includere, oltre al classico sistema di batteria, anche una porta USB 3.2 Type-C. Quest’ultima garantisce una ricarica completa in circa trenta minuti, se stiamo utilizzando la macchina. Ovviamente, il tempo diminuisce ancor di più nel caso in cui decidessimo di sfruttare entrambi gli input della batteria, rendendo questa pratica più veloce che mai.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 il nuovo sistema di raffreddamento, ma funziona?

ASUS ROG ha ormai da tempo annunciato un nuovo sistema di raffreddamento dal composto termico a metallo liquido. Secondo i dati forniti dall’azienda, questa tecnologia dovrebbe aumentare il flusso d’aria del 30%. Un risultato decisamente incredibile, il quale garantirebbe al nostro PC di non arrivare a temperature proibitive. Ma funziona? Sì. Ma a quale costo?

La nuova pratica del brand ha fruttato numerose migliorie nella gestione del nostro laptop, non dovendoci più preoccupare di andare a fuoco assieme al costoso Zephyrus Duo 15. Tuttavia, è anche vero che i rumori sono aumentati. Le ventole si fanno sentire in maniera più evidente, anche se la loro attività è alquanto variabile poiché sono strettamente collegate al tipo di modalità che stiamo utilizzando in quel momento. Inutile dirlo, ma se decidete di giocare sentirete la presenza del sistema di ventilazione. Il suddetto non sarà ingestibile, però consigliamo vivamente di utilizzare delle cuffie e auricolari per annullare totalmente la loro esistenza e immergervi nell’opera interattiva.

In ogni caso, siamo dell’opinione che questo compromesso si riveli vincente: un piccolo rumore di troppo può essere facilmente risolvibile, mentre una temperatura proibitiva risulterebbe ad un decesso prematuro della macchina. Il picco di gradi da noi registrato è stato di 90, ma specifichiamo che è stato raggiunto durante un benchmark, per cui nella fruizione di titoli non abbiamo mai superato gli 80.

E il doppio schermo… flop o top?

Diciamocelo, il motivo principale per cui un cliente dovrebbe acquistare l’ASUS ROG Zephyrus Duo 15 è il suo secondo schermo touch. Quest’ultimo è riconosciuto da tutti i programmi con un vero e proprio monitor, infatti potreste addirittura fruire di un videogioco dal suo interno (ovviamente la funzionalità touch non fungerà a meno che il titolo non la supporti).

L’utilizzo di questo componente risulta molto utile in tutte quelle occasioni in cui sarete costretti a osservare due schermi contemporaneamente. Se siete principalmente dei videogiocatori, troverete pochissimi momenti in cui risulterà davvero essenziale la sua esistenza, ma perlopiù realizzerete che a conti fatti è solo un buon “nice to have”. Il discorso si ribalta nel caso in cui siate anche dei programmatori, animatori o qualsiasi altro ruolo che possa richiedere una lavorazione attenta e precisa. Avere un altro punto in cui poter posizionare magari una reference da cui state progettando un modello 3D e simili sarà una manna dal cielo.

A questo bisogna aggiungere le numerose azioni che ASUS ROG ha implementato in questo pezzo dello Zephyrus Duo 15. Potrete creare shortcut solo per esso, posizionamenti di pagina ben precisi e, in special modo, un’ottimo adattamento video che non rovinerà la visione della pagina. Nel complesso, se rientrate in una categoria professionale in cui un secondo schermo è ciò che vi serve, allora non fatevi scappare questo gioiellino.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15: prestazioni in gioco senza precedenti

L’avevamo già accennato all’inizio, ma lo appuriamo in questo paragrafo apposito. I componenti dell’ASUS ROG Zephyrus Duo 15 parlano da soli e infatti in gioco è possibile vedere le performance senza precedenti offerte dalla macchina.

La combinazione Intel i9, RTX 2080 Super e schermo 4K si è rivelata totalmente vincente, riuscendo a garantire una qualità e fluidità d’azione che causerebbe invidia anche ad alcune postazioni fisse. Abbiamo avuto modo di provare come si comportava il PC con alcuni dei titoli graficamente più onerosi e recenti, come Cyberpunk 2077 ed il risultato è stato straordinario.

Il modello in analisi è praticamente perfetto per la fruizione di titoli singleplayer o poco competitivi, sfortunatamente, lo stesso non vale per i videogiochi Esports. La motivazione è piuttosto semplice e non è un vero difetto o una mancanza, quanto più il fatto che opere di quel genere richiedono un refresh rate decisamente alto, per cui i 60 hertz offerti dallo Zephyrus Duo 15 non basteranno. Si tratta semplicemente di un discorso di audience, che non rientra nel raggio di questo prodotto. Insomma, se siete amanti della prima categoria di titoli allora non c’è un un singolo punto a sfavore nell’acquisto di questa macchina, mentre se volete uno schermo con Hz maggiori poiché avete diverse esigenze, dovreste vagliare un’altra alternativa.

Il modello ASUS ROG Zephyrus Duo 15 si piazza tranquillamente ai vertici della classifica dei nostri laptop da gioco preferiti. L’idea di inserire un secondo schermo touch si è rivelata una manna dal cielo per tutti coloro che ne hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro. Le componenti che formano il PC sono di altissima qualità, consentendo una fruizione ai massimi livelli anche per i titoli usciti pochissimo tempo fa. Il nuovo sistema di raffreddamento dell’azienda ha svolto il suo compito egregiamente, anche se le ventole si fanno sentire un po’ più del solito. L’unico vero e proprio punto a sfavore dello Zephyrus Duo è il prezzo: 4.500 euro non sono accessibili a tutti, ragion per cui bisogna ponderare bene se tutte le feature offerte saranno sfruttate da voi. Tuttavia, ciò non toglie che tutte le nuove implementazioni sono state ben studiate e sono di altissimo livello.