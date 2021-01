Thomas Was Alone: in arrivo su Switch a febbraio

A più di 10 anni dalla sua prima uscita come browser game basato su flash, successivamente uscito su PC Windows, Mac, PlayStation 3, Vita, PlayStation 4, Xbox One e Wii U, il puzzle game Thomas Was Alone è in arrivo anche su Nintendo Switch. Il titolo sviluppato da Mike Bithell è infatti in arrivo il 19 febbraio tramite il Nintendo e-shop, al prezzo di 9,99 euro (scontato del 20%, a 7,99 fino al giorno dell’uscita).

Per l’occasione, lo sviluppatore ha pubblicato un trailer d’annuncio, che potete vedere qui sotto.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso il Nintendo e-shop:

Thomas Was Alone è un gioco platformer pluripremiato e acclamato dalla critica che tratta i temi dell’amicizia mentre salti, voli e fluttui in assenza di gravità. Guida un gruppo di rettangoli senzienti attraverso una serie di percorsi a ostacoli, unendo le loro abilità per raggiungere la fine di ogni livello.

Scopri la storia delle prime IA senzienti del mondo e come hanno collaborato per fuggire… beh, non direi proprio “fuggire”… è un termine così serio. Forse sarebbe meglio dire “emergere”. “Emergere” ha un suono che impone rispetto pur mantenendo segrete le storie e lasciando spazio ai colpi di scena che dovrai affrontare. Senza parlare del termine “rimbalzare”. Sarebbe troppo.

Ascolta la musica reattiva e originale composta da David Housden. Risolvi i rompicapi intricati di Mike Bithell e immergiti nel viaggio dei tuoi personaggi con questo gioco vincitore del premio BAFTA per la migliore narrazione vocale eseguita splendidamente da Danny Wallace.

Include anche Thomas Was Alone: Il volo di Benjamin, il pacchetto livelli aggiuntivo che segue la storia di Benjamin e della spettacolare invenzione di suo padre. Incontra un nuovo compagno e una faccia familiare negli eventi che portano all’emersione di Thomas.