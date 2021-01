Dark Deception Monsters & Mortals: annunciato DLC su Silent Hill

Il publisher e sviluppatore Glowstick Entertainment ha annunciato sui suoi canali social un nuovo contenuto in arrivo per il titolo horror multiplayer Dark Deception Monsters & Mortals; si tratta di una collaborazione con Silent Hill, che sarà disponibile da febbraio.

Nel breve reveal trailer non viene mostrato di preciso quali personaggi e luoghi della storica saga horror Konami entreranno a far parte del gioco.

Dark Deception Monsters & Mortals è stato pubblicato su PC, via Steam, a novembre 2020. Il suo primo contenuto scaricabile, un capitolo in collaborazione con il gioco horror Monstrum, è stato reso disponibile dicembre. Con quell’aggiornamento sono arrivati i personaggi del bruto, il demone e il prigioniero Borisov, più una mappa a tema

Qui sotto potete vedere il reveal trailer.

Ecco alcune delle caratteristiche principali di Monsters & Mortals dalla pagina Steam:

– Labirinti unici ispirati e tratti dal gioco di successo Dark Deception.

– Potenti abilità definitive uniche per ogni personaggio.

– Ribalta la situazione con l’attivazione di trappole e boss. Monsters & Mortals aggiunge nuovi boss mai visti prima!

– Raccogli le scatole degli oggetti per ottenere poteri, salute, trappole, effetti di stato e altro!

– Onde di frammenti da raccogliere

– Sali di livello per sbloccare nuovi livelli di statistiche e ricompense di livello!

– Gioca come mostro o mortale a seconda della modalità di gioco

– Sblocca skin di mostri e mortali, immagini, nuovi personaggi e molto altro nello Store!

– Il matchmaking istantaneo rende il gioco veloce!

– Invita facilmente i tuoi amici in partite private, con il nostro sistema di codici di invito! Gioca con le persone che conosci!