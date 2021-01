PlayStation 5: difficoltà nel reperirle fino all’estate?

Da dopo l’uscita a novembre, trovare una PlayStation 5 è stato tutt’altro che facile. Ci sono stati di tanto in tanto dei rifornimenti, ma sempre finiti in poco tempo, visto l’elevata domanda dei giocatori desiderosi di portarsi a casa la nuova console Sony.

Ad esempio è di qualche giorno fa la notizia di nuove unità di PS5 in arrivo da GameStop, che però non garantiscono neanche la completa copertura per tutti coloro che avevano pre-ordinato la console, dando priorità ovviamente a chi il pre-ordine lo aveva fatto prima. Così come sono arrivate buone notizie dall’America, riguardanti anche Xbox Series e bundle Switch, ma sempre di stock a scaglioni. Delle ultime ore è invece la notizia della folla che ha praticamente assaltato il negozio della catena Yodobashi Camera ad Akihabara a Tokyo, che aveva ricevuto una nuova fornitura delle console Sony. Insomma, la domanda dei giocatori per PlayStation 5 è molto alta.

Sembra quindi che la difficoltà di acquistare una PlayStation 5 potrebbe andare avanti fino alla metà del 2021. A dirlo è la CEO e Presidente di AMD, Lisa Su (azienda che produce componenti sia di PlayStation 5 che Xbox Series), che fa intendere di come potrà iniziare una situazione stabile e una facilità di riperimento delle console next-gen solo quando la produzione raggiungerà l’elevata domanda.