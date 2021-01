Gods Will Fall: trailer di lancio ora disponibile

Gods Will Fall è ora finalmente disponibile e l’opera di Deep Silver, Clever Beans e Koch Media promette di portare i giocatori in un mondo spietato, in cui un manipolo di guerrieri combatterà le divinità per riscattare la razza umana che, per troppo tempo, è stata oppressa.

Qualora vi foste persi la nostra recensione, ecco qui il link che vi porterà ad essa, mentre il publisher ha in queste ore pubblicato il trailer di lancio ufficiale che vi riassumerà il succo del gioco.

GamesVillage vi ricorda che Gods Will Fall è attualmente disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite Steam e Epic Games Store. Qui sotto trovate la descrizione del titolo, seguita dal trailer in questione.