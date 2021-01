Apex Legends: il nuovo video mostra le abilità di Fuse

Apex Legends continua la propria corsa verso il successo nel genere battle royale, sul quale sia Respawn Entertainment che Electronic Arts puntano davvero parecchio. La Stagione 8 sta ormai per arrivare e con essa ci sarà il nuovo personaggio Fuse.

Proprio per quanto riguarda quest’ultimo, Respawn Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer appositamente fatto per spiegare e mostrare le abilità della nuova Leggenda, oltre a spiegare un minimo di background del personaggio.

La sua passiva è Granatiere, ovvero l’abilità di lanciare più in lontananza e con più accuratezza; ha inoltre uno slot in più per le granate. Knuckle Cluster permette di lanciare una granata a grappolo, mentre la mossa Ultimate permette a Fuse di circondare il nemico in un anello di fiamme.

Fuse arriverà su Apex Legends il 2 febbraio. Attualmente il battle royale è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre varie voci parlano della versione Switch in arrivo proprio nel medesimo giorno del personaggio.