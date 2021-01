La Terra di Mezzo L’ombra di Mordor: brevettato il Sistema Nemesi

Sapete perchè non avete mai trovato il Sistema Nemesi su un’altra produzione? Semplice, perchè Warner Bros. Games ha fatto propria l’invenzione del team dietro il titolo La Terra di Mezzo L‘ombra di Mordor (che recentemente ha purtroppo visto la fine di alcuni servizi del comparto multiplayer.

Qualora foste sprovvisti delle conoscenze atte a capire cosa possa essere il Sistema Nemesi, sappiate che è una meccanica che “gioca” con la memoria del titolo sopra citato. Le opere, sviluppate nell’ambito de “Il signore degli Anelli” da Warner Bros. Games e Monolith, sono portate avanti da quel sistema che permette di ricordare, letteralmente, le azioni dei giocatori che diventano parte integrante dell’arco narrativo in atto.

In parole povere, permette ai nemici di “ricordare” ciò che il giocatore ha fatto e, di conseguenza, di rispondere in modo efficace. L’esatto esempio infatti deriva dalle produzioni come La Terra di Mezzo L’ombra di Mordor e il suo seguito diretto, L’ombra della Guerra, dove gli orchi guidati da tale Sistema reagiscono alle azioni nei modi più disparati ma sempre coerente.

Proprio per la decisione della società Warner Bros. Games, è altamente probabile, se non certo, che i videogiocatori non vedranno mai altrove il meccanismo che si cela dietro queste due produzioni. Rimane lecita invece l’idea di trovarla in altri titoli dalla stessa compagnia. Cosa ne pensate del Sistema Nemesi? Fatecelo sapere!