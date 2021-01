Bayonetta 3: parla Hideki Kamiya “Per ora scordatevelo”

Bayonetta 3 era stato annunciato da Platinum Games ormai quattro anni fa. Il titolo, che sarebbe dovuto uscire su Nintendo Switch, era il terzo attesissimo capitolo di una delle saghe action di maggior successo al mondo. Ma, nessuno capisce per quale motivo, dopo la data dell’annuncio, del gioco non si è saputo più nulla.

Nonostante Platinum continui a rassicurare i fan, anno dopo anno, che il progetto non è stato abbandonato e che ci sta ancora lavorando, e che recentemente lo stesso Hideki Kamiya, creatore della serie, fosse intervenuto per informare che, nel corso del 2021, avremmo avuto degli aggiornamenti sullo stato d’avanzamento del gioco, ora è arrivata la doccia fredda.

In una recente intervista a VGC infatti, Kamiya, sentendosi chiedere di novità riguardanti Bayonetta 3, ha invitato tutti i giocatori a dimenticarsi del titolo per un bel po’:

“In realtà la nostra posizione sarebbe di non dirlo ma… è gennaio. Avremmo dovuto far sapere qualcosa giusto? Penso sia sicuro aspettarsi che qualcosa verrà fuori. C’è rimasta ancora la maggior parte dell’anno, questo è ciò che sto dicendo. Capisco che stia facendo impazzire i fan! Alla luce di questo, io suggerirei che forse dovremmo tutti resettarci e dimenticarci di Bayonetta 3. Così quando finalmente succederà, sarà una bella sorpresa, no?”

Un triste annuncio per tutti i fan della serie, che ha visto uscire il suo primo titolo nel 2009, su PlayStation 3 e Xbox 360, per poi approdare anche su PlayStation 4, Xbox One, PC e Wii U. Il secondo capitolo, esclusiva per Nintendo Wii U, ha invece visto la luce nel 2014, sbarcando su Nintendo Switch nel 2018. Bayonetta 3 è stato annunciato per la prima volta ai The Game Awards 2017, ma dall’epoca non se ne è più saputo nulla.