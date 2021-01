Jujutsu Kaisen: presto l’intervista di Akutami in coppia con Tite Kubo

Jujutsu Kaisen è senza dubbio la sorpresa positiva che il 2020 ha riservato agli amanti degli anime. L’adattamento animato dell’opera di Gege Akutami, realizzato da MAPPA e disponibile sul servizio di streaming Crunchyroll, sta stupendo tutti per la sua qualità e si sta imponendo come nuovo faro del genere shonen in un periodo in cui alcuni capisaldi come L’attacco dei giganti si avviano verso la loro conclusione. Il successo dell’anime sta anche dando una spinta senza precedenti alle vendite del manga, che sono salite alle stelle dopo la messa in onda dell’adattamento.

Ebbene sembra che Akutami sarà presto messo a confronto con un altro grande autore di shonen, che prima di lui ha affrontato il tema del fantasy e della magia, creando una delle saghe più iconiche della storia anime e manga: niente meno che Tite Kubo, il creatore di Bleach (e anche del suo recente spin-off Burn the Witch). I due infatti verranno presto intervistati insieme, per discutere delle loro serie e non solo.

Sembra infatti che Akutami e Kubo disegneranno anche il loro personaggio preferito tratto dalla serie dell’altro. Il tutto apparirà sul Jujutsu Kaisen Official Fanbook. L’intervista avrà, tra l’altro, anche uno scopo pubblicitario: da una parte Akutami avrà l’occasione di far conoscere ancora meglio l’anime tratto dalla propria serie, dall’altra Kubo potrà parlare dell’imminente arrivo dell’adattamento dell’arco narrativo della Guerra Sanguinosa dei Mille Anni, la saga che chiudeva il manga di Bleach e che, otto anni dopo la fine prematura dell’anime, verrà animata per regalare una degna conclusione a tutti i fan.

Un evento imperdibile insomma, che vedrà due giganti del fumetto giapponese, autori di due delle saghe shonen di maggior successo di sempre, uno accanto all’altro, e allo stesso tempo contrapposti. Vi ricordiamo inoltre che, tra gli altri progetti di Kubo, risalta soprattutto quello di un’ancora lontana seconda stagione di Burn the Witch, il graditissimo spin-off di Bleach che ha riacceso la fantasia dei fan!