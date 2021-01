Nintendo Switch ha venduto in giappone 18 milioni d’unità

Nintendo è sicuramente senza ombra di dubbio una delle case più popolari e importanti nell’intero panoramica videoludica dove, nel corso del tempo, l’azienda ha dato vita ad opere decisamente importanti e di un certo spessore come The Legend of Zelda, Super Mario, Donkey Kong e così via. In Giappone, nel corso delle recenti ore, siamo venuti a conoscenza di alcune informazioni legate alla vendite legate a Nintendo Switch, la console ibrida della casa di Kyoto.

Ebbene, secondo quanto svelato recentemente da Famitsu, la console targata Nintendo avrebbe venduto finora sul suolo del Sol Levante ben 18 milioni d’unità. Questo è un numero veramente importante per l’azienda, in cui i giocatori nipponici sono rimasti soddisfatti di Nintendo Switch, una piattaforma che vanta di un parco titoli first party molto ampio, il quale si evolverà nel corso del tempo, in cui i player stanno aspettando alcune esclusive, ad esempio Bayonetta 3, che da tanto tempo è avvolto dal mistero in casa Platinum Games.