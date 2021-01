Re:ZERO Starting LIfe in Another World The Prophecy of the Throne: ora disponibile l’Opening Movie

Attraverso il canale ufficiale YouTube di PlayStation è stato pubblicato un nuovo trailer per Re:ZERO Starting LIfe in Another World The Prophecy of the Throne. Non è propriamente un trailer in realtà, quanto più una Opening vera e propria.

Il suddetto video è stato pubblicato in occasione dell’uscita del titolo, da poco avvenuta in Giappone e Nord America. Ricordiamo inoltre che Re:ZERO Starting LIfe in Another World The Prophecy of the Throne sta per arrivare in Europa. Sarà disponibile esattamente dal 5 febbraio su PC tramite Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch.