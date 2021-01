Gotham Knights: entra nel team lo scrittore di Star Wars Battlefront 2 e Squadrons

Con l’universo di Batman e Gotham City in generale, WB Games Montreal avrà sicuramente da raccontare tantissimo del mondo che circonderà la loro nuova produzione action RPG ancora in sviluppo Gotham Knights. Per essere sicuri che ciò venga fatto nel miglior modo possibile, ecco che accolgono all’interno del loro team un talentuoso scrittore.

Mitch Dyer, questo il nome del nuovo scrittore che lavorerà all’arco narrativo del titolo WB Games, è lo stesso che ha messo mani alle trame di altri due titoli ben conosciuti nel mondo videoludico, mentre qui sotto potete vedere un suo post riguardante il nuovo incarico.

Star Wars Battlefront 2 e Star Wars Squadrons, perlomeno le loro storyline principali, provengono proprio dalla penna di Dyer. Cosa ne pensate di questo nuovo “acquisto”? Fatecelo sapere! intanto, GamesVillage vi ricorda che Gotham Knights sarà disponibile nel 2021, pur tuttavia non avendo ancora alcuna data di lancio sicura. Sarà disponibile per next–gen e old–gen, assieme ad una versione per PC.

A very cool thing about 2021 is that I've been working on GOTHAM KNIGHTS.

The WB Montreal team is incredible, and they're making something really special. Can't wait for you to learn more about this game when the time comes. pic.twitter.com/WOgy9DeBJN

— Mitch Dyer (@MitchyD) January 29, 2021