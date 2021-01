Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: dettagli su framerate e risoluzione

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury porterà tra non molto un’avventura 3D su Switch e, grazie ai colleghi di Eurogamer e Gamereactor, siamo venuti finalmente a conoscenza di dettagli tecnici per quanto concerne framerate e risoluzione della nuova perla targata Nintendo.

Rispetto alla versione Wii U, la quale girava ad un massimo di 720p, su Nintendo Switch questa è stata ulteriormente alzata a 1080p quando in dock, mentre andrà a 720p quando in modalità portatile. Il framerate rimarrà fisso a 60fps.

Per quanto riguarda invece Bowser’s Fury, qui si cala non poco anche sulla console ibrida. Infatti la risoluzione sarà fissa sui 720p e, il framerate, sarà stabile a 60fps in dock, ma scenderà a 30fps nel momento in cui si giocherà in modalità portatile.

Vi ricordiamo che Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 12 febbraio. Intanto, qui potete dare un’occhiata al nostro provato.