Hitman 3: il gioco avrà dei DLC, ma non nuove mappe

Hitman 3 è arrivato sugli scaffali da due settimane circa, e si è già guadagnato i favori della critica (qui la nostra recensione) e del pubblico, rivelandosi anche un grande successo commerciale: il titolo è stato il miglior lancio digitale nella storia della serie e ha permesso a IO Interactive di rientrare in una sola settimana dei costi di sviluppo del titolo.

I giocatori erano consapevoli che ci sarebbero stati dei contenuti aggiuntivi, come varie patch e gli Escalation Contracts, ma ora il developer ha confermato che sull’ultimo titolo della saga dell’Agente 47 arriveranno sicuramente dei DLC, sui quali l’azienda si metterà probabilmente molto presto al lavoro.

In una recente intervista a The Gamer, il produttore esecutivo Forest Swartout Large ha infatti confermato:

“Sicuramente realizzeremo qualche DLC, ma non abbiamo definito quali saranno. Per il momento penso che non cercheremo di realizzare nuove mappe come la banca e l’isola”

Dunque a differenza dei primi due capitoli della serie le espansioni non comporteranno anche l’introduzione di nuove mappe nel gioco. E anzi, sempre stando alle parole di Large, IO Interactive ha intenzione di sfruttare fino in fono quelle già disponibili:

“Cercheremo di più di utilizzare le location esistenti e di reimmaginarle, riplasmarle. E stavolta, potremo usare l’intera trilogia. Possiamo tornare alle mappe di Hitman 2016, di Hitman 2, abbiamo a disposizione tutte le location”

Hitman 3 è attualmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC, Nintendo Switch (via cloud) e Google Stadia.