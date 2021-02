Goblin Slayer: arriva la seconda stagione dell’anime

A un anno esatto dall’uscita dell’ultimo film, Goblin Slayer torna a far parlare di sé, annunciando ufficialmente l’arrivo della seconda stagione con un meraviglioso poster. L’anime tratto dall’opera di Kumo Kagyu tornerà dunque con nuovi episodi, anche se non è ancora dato sapere quando la seconda stagione arriverà.

La seconda stagione, annunciata già alla fine del 2018, proseguirà la storia del Goblin Slayer, un avventuriero specializzato nell’eliminazione dei goblin, che viaggia con alcuni compagni come la Sacerdotessa, l’Elfa Alta Arciere e il Nano Sciamano, per sradicare la piaga di quei terribili mostri dal mondo, anche se l’eroe continua a dire che “non salvo il mondo, ammazzo soltanto i goblin”.

Si tratta di un ritorno particolarmente atteso dai fan, per una serie che è stata al centro di moltissime polemiche nel corso degli anni, per via dei contenuti spesso giudicati eccessivamente violenti, e che hanno portato alla sua censura parziale, o persino alla rimozione totale dell’opera, in alcune nazioni (come per esempio l’Australia).

L’annuncio del ritorno dell’opera ha scatenato i fan, che adesso non vedono l’ora di scoprire quando il loro eroe tornerà sugli schermi. Se tutto andasse per il meglio, non sarebbe impossibile pensare a una possibile premiere entro la fine del 2021, o al massimo per l’inizio del 2022. Ciò vuol dire che bisognerà attendre più o meno un anno.

Nell’attesa però, potete recuperare la prima stagione della serie, disponibile su Crunchyroll.