Shaman King: altri ritorni per il reboot

Si avvicina sempre di più l’esordio, previsto per aprile 2021, di Shaman King, la serie reboot ispirta all’iconico manga di Hiroyuki Takei, che dovrà riuscire a rendere giustizia e a dare una conclusione alla saga, più di quanto riuscì a fare l’adattamento animato del 2001. A vent’anni di distanza dunque, l’opera di Takei è pronta a fare il suo ritorno, come ha confermato anche il primo trailer.

E insieme a lei torneranno anche la gran parte dei doppiatori che hanno prestato le loro voci ai personaggi nella serie originale. La serie ha infatti confermato che alcuni dei personaggi, tra cui l’antagonista Hao Asakura, avranno le voci dei doppiatori originali, che, nella maggior parte dei casi, non verranno sostituiti.

A questa lista si è aggiunto anche Takehito Koyasu, che tornerà a prendersi il suo ruolo di Johann Faust VIII, il potente negromante del team Funbari Onsen. Il personaggio avrà pure un character design aggiornato, ma la voce almeno rimarrà la stessa. Koyasu, che oltre alla carriera da doppiatore è anche uno dei componenti del gruppo musicale Weiss, è noto per i suoi ruoli da antagonista, grazie al timbro di voce profondo. Tra i suoi ruoli principali figurano quello di Kenshiro in Ken il Guerriero, di Zeke Jaeger ne L’attacco dei giganti, del viceammiraglio Aokiji in One Piece, di Dio Brando in JoJo Bizarre Adventures e di Asato Kido in Yu degli Spettri.

Insomma, Shaman King è pronto a tornare, con tutte le sue migliori carte. Anche voi non vedete l’ora di riscoprirlo? Per tutti gli aggiornamenti continuate a seguirci su Gamesvillage.it!