GoldenEye 007: ecco il video gameplay della remastered cancellata

GoldenEye 007 su Nintendo 64 non è solo uno dei giochi più importanti per la console, ma è anche ricordato come uno dei migliori sparatutto in prima persona mai realizzati e anche un gioco di punta in termini di prodotti con licenza. Purtroppo non siamo mai riusciti a vedere una rimasterizzazione completa del gioco a causa di complessi problemi di licenza. Abbiamo ottenuto un remake su Wii, ma ultimamente una remastered annullata su Xbox 360 è emersa online. Un canale YouTube chiamato Graslu00 (tramite GameSpot ) ha pubblicato un video completo del gioco, dove sono stati mostrati anche alcuni contenuti multiplayer.

A quanto pare, il titolo così come viene mostrato nel video, dà l’impressione di un gioco completo e pronto al lancio per il suo day one. Phil Spencer ha più volte confermato che Xbox ha sempre rinunciato a convincere i titolari dei diritti a collaborare con loro per pubblicarlo. Per entrare nella complessità della vicenda, Rare ha sviluppato GoldenEye 007 sul Nintendo 64, ma l’azienda è stata successivamente acquistato da Microsoft, tuttavia Nintendo aveva comunque pubblicato l’originale, complicando ulteriormente la questione quando Activision ha pubblicato il remake su Wii.

Coloro che aspettano con ansia una rimasterizzazione e non si accontentano del remake, resteranno delusi nel guardare il video e scoprire che a parte alcuni miglioramenti grafici e modelli di personaggi migliori, il gioco è praticamente identico alla sua versione originale. Purtroppo IO Interactive, che si occupa dello sviluppo del gioco, è impegnata a tempo pieno con i suoi titoli principali come Hitman 3.