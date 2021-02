Gran Turismo 7: saranno presenti modalità single player

Kazunori Yamauchi della Polyphony Digital in un’intervista al giornalista Toshifumi Watanabe della Octane Japan, ha accennato al nuovo gioco di GT, Gran Turismo 7, che torna con modalità single player. Il titolo riprenderà le dinamiche dei giochi precedenti ha risposto lo sviluppatore in una delle domande poste da Watanabe che si riferivano ai piani di sviluppo per Gran Turismo e al suo futuro. Yamauchi ha fatto una menzione speciale dell’influenza che la cultura automobilistica giapponese ha avuto sull’originale Gran Turismo e di come questo ha agito come uno scopo dietro la serie. Di seguito riportiamo le parole di Yamauchi:

Io stesso sono cresciuto come un appassionato di auto circondato dall’influenza delle case automobilistiche giapponesi e dalla trasmissione dei media automobilistici, e questa è anche la forza trainante della mia produzione. Sebbene il titolo sia stato giocato in tutto il mondo, non ho mai dimenticato che ha avuto origine in Giappone, e ora sento la responsabilità e la missione di ereditare la cultura automobilistica giapponese.

È interessante notare che Yamauchi riconosce che i fan potrebbero non seguire sempre il modo in cui i giochi di Gran Turismo cambiano di generazione in generazione. Ciò vale in particolare per Gran Turismo Sport e il suo passaggio agli eSport. Yamauchi afferma che ad alcuni giocatori potrà sembrare strano il passaggio agli e-sport e nota che il supporto per il gioco è cresciuto in modo diverso rispetto ai titoli precedenti, guadagnando maggiore importanza nelle varie versioni. La Modalità e- Sport poi, come abbiamo visto nella versione di Gran Turismo 7, ha ancora un ruolo importante da svolgere, ma non sarà come nei vecchi titoli e ha affermato che GT7 sarà aggiornato con una modalità single player per i più nostalgici. Gran Turismo 7 è in fase di sviluppo per Play Station 5.