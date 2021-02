The Legend of Heroes Zero no Kiseki: rimandato al 25 febbraio in Asia

L’editore Clouded Leopard Entertainment e lo sviluppatore Falcom hanno ritardato la versione Switch di The Legend of Heroes: Zero no Kiseki dalla data di lancio precedentemente pianificata del 18 febbraio al 25 febbraio in Asia. Come annunciato in precedenza, l’uscita asiatica includerà doppiaggi giapponesi con opzioni di sottotitoli in cinese tradizionale e coreano. Al momento, non è stata annunciata una versione giapponese. Di seguito una panoramica del gioco:

Storia principale completamente doppiata

Un cast meraviglioso interpreta la storia del protagonista Lloyd Bannings e degli altri membri della sezione di supporto speciale del dipartimento di polizia di Crossbell. In The Legend of Heroes: Zero no Kiseki Kai, il primo capitolo dell’arco Crossbell, la storia va dalla fondazione della Sezione di supporto speciale al caso di un culto religioso. In The Legend of Heroes: Ao no Kiseki Kai, il secondo capitolo, la storia ruota attorno al Mirage Treasure che si è verificato a Crossbell State parallelamente agli eventi della serie Legend of Heroes: Trails of Cold Steel.

Modalità di salto ad alta velocità

La Modalità Salta ad alta velocità che i giocatori hanno apprezzato nelle versioni per PlayStation 4 di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel e The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II è stata aggiunta come funzionalità aggiuntiva. Con la semplice pressione di un pulsante, puoi cambiare la velocità di gioco a due volte più veloce per gli eventi e quando sei sul campo e quattro volte più veloce in battaglia per un’esperienza di gioco più confortevole.

Supporto 60 fotogrammi al secondo / immagini e audio di alta qualità

In linea con la piattaforma PlayStation 4, entrambi i titoli supportano un frame rate di 60 frame al secondo. Oltre a una grafica più vivida aggiornata ad alta definizione dalle versioni originali di PlayStation Portable, è stata migliorata anche la qualità del suono della musica di sottofondo e di vari effetti sonori.

Il titolo è stato lanciato per la prima volta per PSP nel settembre 2010 in Giappone, seguito da PC nell’agosto 2011 in Cina e giugno 2013 in Giappone, PS Vita nell’ottobre 2012 in Giappone e PlayStation 4 nell’aprile 2020 in Giappone e maggio 2020 in Asia.