Brawl Stars: disponibile la quinta stagione

Da qualche ora è disponibile la quinta stagione su Brawl Stars. All’interno del titolo multipalyer di Supercell arriva infatti“La Starr Force”, che porta un nuovo pass e un nuovo brawler cromatico, Colonello Ringhio (Colonel Ruffs il nome originale). Queste le sue abilità:

Attacco – Fucile Laser a due colpi:

La coppia di laser sparati dal Colonnello rimbalza più volte sui muri e può colpire i nemici in copertura.

Danni: 2×500 – Portata: Lunga – Velocità di ricarica: Rapida

Super – Approviggionamenti:

Il Colonnello richiede un carico che danneggia i nemici nell’area di atterraggio, contenente un potenziamento per i brawler alleati che lo raccolgono. Il potenziamento aumenta la salute e i danni inferti, ma i suoi effetti non sono accumulabili e svaniscono dopo una sconfitta.

Portata: Lunga

Abilità Stelllare – Superiorità Aerea:

Il carico lanciato con la super include una bomba che infligge 1000 punti danno aggiuntivi e distrugge le mura colpite dal suo effetto.

Gadget – Copertura Tattica:

Per coprirsi dagli attacchi dei nemici, il Colonnello lancia 3 sacchetti di sabbia, ciascuno dei quali possiede 2000 punti salute. Usi per scontro: 3.

Se si acquista il pass per 169 gemme, Colonnello Ringhio si sblocca automaticamente al livello 30. Acquistando il pass si potrà poi ottenere la skin Righio Ronin al livello 70, mentre subito, al primo livello, la skin B4R-RY1 (di Barryl). In mezzo, tante reazioni di Colonnello Ringhio e Ringhio Ronin. Per l’occasione Supercell ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere qua sotto, e che mostra le novità de La Starr Force in Brawl Stars.

La stagione 4 era invece quella relativa alle Mischie di Natale e del suo brawler cromatico Lou.