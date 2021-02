Cris Tales arriverà a luglio, ecco il nuovo trailer

Il publisher Modus Games e gli sviluppatori Dreams Uncorporated e SYCK hanno annunciato il periodo d’uscita di Cris Tales. Inizialmente previsto per la fine del 2020, il gioco era stato rimandato al 2021, ma il periodo preciso non era stato ancora annunciato (c’era un generico “primi mesi dell’anno”). Ora però sappiamo che il JRPG con protagonista Crisbell arriverà a luglio, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Google Stadia.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer che fa una panoramica del gioco, che potete vedere qui sotto.

Queste le caratteristiche di Cris Tales attraverso la pagina Steam: