Warframe: svelati i contenuti in arrivo da Digital Extremes

Nella sua prima livestream dell’anno, Digital Extremes ha accennato ad alcuni elementi chiave dei promettenti piani di Warframe per il 2021, eivelando il nome del prossimo aggiornamento, Call of the Tempestarii (pronunciato “Tem-pest-are-ee”), il tema mistico di Digital Extremes per l’aggiornamento 30 è intriso di toni eterei, caotiche tempeste nel vuoto e tanto altro ancora..

La diretta ha rivelato il primo accesso Prime dell’anno, il preferito dai giocatori musicali “Octavia Prime“, completo di Shawzin esclusivo, nuovi dettagli su due nuove attività stagionali e aggiornamenti del Dojo della qualità della vita. I giocatori vedranno un nuovo Zephyr Deluxe incluso nell’aggiornamento, con il Deluxe Landing Craft aggiornato, animazioni e UI.

Attualmente in sviluppo e previsto per Marzo, Call of the Tempestarii offrirà la quintessenza dei contenuti di Warframe e nuove aggiunte al gameplay di Railjack. Dal nuovissimo combattimento spaziale Corpus Railjack che mette in risalto navi capitali onnipotenti, caotiche tempeste Void e comandi intrinseci, DE intreccerà le recenti battaglie mech Orphix Venom nelle missioni per variare Railjack con un gameplay più centrale. Call of the Tempestarii è un altro passo verso una migliore esperienza di Railjack.

Sevagoth, il 46° Warframe, scava nell’etereo seminando, raccogliendo e prosciugando le anime dei nemici. Sevagoth offre quattro abilità classiche di Warframe più il potente secondo metro ‘Wraith’, che, quando è pieno, scatena una forma esaltata di Reaper con tre poteri base.