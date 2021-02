Netflix annuncia la serie animata Sonic Prime 3D, in arrivo nel 2022

Nel corso delle recenti ore, da Netflix sono arrivate nuove informazioni decisamente interessanti. Ebbene, secondo quanto svelato recentemente, quest’ultima ha annunciato ufficialmente la serie animata dedicata a Sonic Prime 3D. Già erano arrivate notizie al riguardo da Dicembre 2020, me perlomeno, ora abbiamo la conferma direttamente dalla compagnia.

Sonic Prime 3D, da quanto si evince dall’annuncio, sarà una seria animata dedicata al porcospino blu più veloce di tutti i tempi. Purtroppo, Netflix non ha svelato ulteriori informazioni sulla serie, e non possiamo fare altro che attendere maggiori dettagli, che arriveranno in seguito, ma sappiamo che la serie animata sarà curata da Sega, WildBrain, and Man of Action Entertainment, dove la premiere ufficiale è fissata al 2022.