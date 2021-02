The Big Hollow: annunciata nuova avventura di Krams Design

Krams Design, studio indie con sede a Brisbane, in Australia, che nel 2015 aveva fatto uscire Anna’s Quest con Daedalic Entartainment, ha annunciato poche ore fa una nuova avventura in sviluppo: si tratta di The Big Hollow, titolo che arriverà su PC e Mac (non è stata annunciata la data d’uscita). In gioco viene descritto come un noir rurale in cui si indaga su un omicidio, ed è diviso in due fasi: raccolta indizi e creazione ipotesi.

Come scritto sul sito ufficiale del gioco:

The Big Hollow è un gioco misterioso ambientato nella sonnolenta città mineraria di Culditch Creek, dove spetta a te risolvere l’omicidio della giovane e apparentemente innocente Josie-May. Gioca nei panni di Logan, una donna con un misterioso legame con la sfortunata ragazza, arrivata dopo un anno dall’omicidio e determinata a concludere le indagini sospettosamente abbandonate.

Esplora una trama avvincente e matura che approfondisce la natura dei suoi personaggi e la tranquilla comunità mineraria in cui vivono. Compresi temi di depressione, patriarcato, dolore e licenziamento, in particolare le grandi sfide del cambiamento industriale nelle comunità rurali. The Big Hollow guarda negli oscuri recessi del comportamento umano per trovare le verità di Culditch Creek.

Segui le tua strada: viaggia in numerosi luoghi ombrosi di Culditch Creek e incontra molti residenti diversi per scoprire nuove prove.

Crea nuovi contatti: metti insieme nuove prove, comprese registrazioni audio, fotografie, nastri di sicurezza e altro! Nuovi contatti significano più luoghi da esplorare e più persone da mettere in discussione…

Per l’occasione è stato pubblicato un breve teaser trailer, che potete vedere qui sotto.