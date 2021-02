Nintendo rilascia i dati finanziari dell’ultimo trimestre

Questa mattina Nintendo ha rilasciato i dati finanziari relativi al trimestre conclusosi lo scorso 31 dicembre, annunciando i dati di vendita per la sua console Nintendo Switch e i titoli principali. Con quasi 80 milioni di unità spedite, la console Nintendo Switch è stata venduta più velocemente di Wii che, nello stesso periodo, aveva raggiunto quota 75 milioni.

Tra i titoli principali, Animal Crossing: New Horizons ha toccato la quota di 31,18 milioni di unità spedite in soli 10 mesi dal suo lancio. Mario Kart 8 Deluxe rimane al momento il gioco più venduto su Switch (33,41 milioni di unità distribuite). Terzo posto per Super Smash Bros. (22,85 milioni)

Qui potete vedere la top ten dei titoli più venduti, mentre qui i dati di vendita delle console in generale, che vedono Wii al primo posto con più di 100 milioni di unità vendute.

In una recente notizia, vi avevamo fatto sapere che Nintendo Switch aveva venduto 18 milioni di unità in Giappone.