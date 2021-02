Apex Legends: novità sulla versione Switch arriveranno presto

Sono state svariate le prove, ormai, sull’avvicinamento della versione Nintendo Switch di Apex Legends, il battle royale che si appresta ad entrare nella Stagione 8 targato Respawn Entertainment e Electronic Arts. Secondo un listing su Amazon Japan, proprio domani, questa versione verrà lanciata a sorpresa.

Inoltre, sembra che grosse novità arriveranno molto presto, almeno a giudicare da quanto Chad Granier, director del battle royale, ha detto tramite il suo profilo Twitter. Non entra nel dettaglio, però il messaggio è a dir poco chiaro. Che sia la data d’uscita ufficiale del titolo Respawn sulla console ibrida Nintendo?

Vi ricordiamo che Apex Legends è attualmente disponibile su PS4, Xbox One e PC, rimandandovi al video che presenta le abilità della nuova Leggenda, Fuse.

Will have some news very soon!

— Chad Grenier (@ChadGrenier) January 28, 2021