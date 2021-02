Satisfactory: l’Update 4 in arrivo nell’Experimental Branch a marzo

Se avete amate titoli factory-building, allora Satisfactory della Coffee Stain Studios è assolutamente il gioco per voi. Con il lancio in Accesso Anticipato avvenuto nel mese di marzo 2019, il titolo ha venduto più di 500.000 copie in pochi mesi. Attualmente, il team è all’opera sul quarto grande aggiornamento.

Tale aggiornamento arriverà nella sezione di prova del sandbox a marzo, in una data ancora non precisata. Aggiungerà il Tier 8, ovvero tante nuove parti e materiali, come acido solforico “in scatola”, involucri di alluminio e rifiuti di plutonio. Nuove parti per i progetti, come il Generatore di Campi Magnetici, verranno aggiunti.

Il Tier 7, intanto, vedrà alcuni bilanciamenti come il cambio alla produzione a catena dell’energia nucleare. Arriverà, in più, anche il nitrogeno, assieme ai Pozzi Estrattori. Insomma, molto arriverà tra poco più di un mese in Satisfactory, uno tra i più completi sandbox attualmente in circolazione su Steam.